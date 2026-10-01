В поселке Лунном в Сургуте строят мини-сквер с детской площадкой у озера

В сургутском поселке Лунном на месте пустыря у озера начали обустраивать первую общественную зону отдыха. Мини-сквер с детской площадкой планируют закончить до конца ноября, сообщает канал «Стройкомплекс Югры».

Работы начались в сентябре. Подрядчик уже уложил тротуарную плитку, установил освещение, скамейки, урны и несколько малых архитектурных форм. Для детской площадки расчистили территорию; небольшие ели пересадили по ее сторонам. В игровой зоне предусмотрено резиновое покрытие.

Нынешние работы станут первым этапом более крупного проекта. В дальнейшем зону отдыха планируют продлить почти до водоема, проложить тропинку и установить дополнительные малые архитектурные формы. Проект большого парка у озера уже подготовлен, его собираются реализовывать поэтапно в течение трех лет.

Ранее siapress.ru показывал первые эскизы сквера в Лунном. Тогда в проекте также предусматривались прогулочные дорожки, детская и смотровая площадки, освещение и зона отдыха ближе к берегу.