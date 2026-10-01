Материнский капитал и детские пособия в 2027 году: размеры после индексации

Материнский капитал на первого ребенка в 2027 году планируют увеличить до 778,5 тысячи рублей. Как сообщают «Известия», об этом 1 октября заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Индексацию планируют провести с 1 февраля по уровню фактической инфляции. Предварительный расчет — 6,8%. При таком повышении маткапитал на первого ребенка вырастет на 49,6 тысячи рублей, а на второго, если семья не получала выплату на первенца, — на 65,5 тысячи рублей. Окончательный размер индексации пока не определен.

В 2027 году единовременное пособие при рождении ребенка должно вырасти до 30,4 тысячи рублей. Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком для работающих родителей превысит 95,5 тысячи рублей, а максимальная выплата по беременности и родам — 1,1 млн рублей.

С 1 января после повышения прожиточного минимума также должны увеличиться выплаты семьям с невысокими доходами. В зависимости от дохода семьи пособие на ребенка составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума.

Ранее siapress.ru рассказывал об индексации материнского капитала в Югре с 1 февраля 2026 года. Тогда выплата выросла на 5,6%, причем семьям, которые уже использовали часть средств, проиндексировали оставшийся на сертификате остаток.