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​Почему в Сургуте на самом деле снесли футбольное поле во дворе на Мира – Лермонтова ‒ и что будет вместо него

Разбираемся, почему в Сургуте исчезла футбольная площадка, и есть ли шанс ее вернуть

​Почему в Сургуте на самом деле снесли футбольное поле во дворе на Мира – Лермонтова ‒ и что будет вместо него
Фото: siapress.ru, сгенерировано нейросетью

Раньше во дворе домов на проспекте Мира и улице Лермонтова в Сургуте дети активно играли в футбол. А в августе привычное поле начали разбирать – исчезли ворота и четырехметровое ограждение, причем решение это объясняли предписанием прокуратуры. СИА-ПРЕСС выяснил, кто принял решение о демонтаже, причем здесь прокуратура и может ли футбольное поле вернуться во двор.

От футбольного поля до демонтажа

Площадка появилась здесь еще в 2013 году. Это было футбольное поле с искусственным газоном и ограждением высотой четыре метра. Инициаторами выступили собственники дома №4/2 на улице Лермонтова, заказчиком установки оборудования – ООО «Уют», подрядчиком – ООО «Технология спорта», сообщил в ответе на запрос СИА-ПРЕСС заместитель главы города Сергей Агафонов. После строительства поле перешло на баланс управляющей компании. Она же все последующие годы отвечала за его содержание, ремонт и безопасность.

В 2026 году площадку решили демонтировать. Как следует из ответа администрации Сургута, основанием стали обращения собственников домов №4/1 и 4/2 на улице Лермонтова и №19 на проспекте Мира, а также дефекты, обнаруженные во время весеннего осмотра. В «Уюте» СИА-ПРЕСС рассказали, что к этому моменту состояние поля уже требовало серьезных вложений.

«Площадка пришла в негодность, потому что дети занимаются вандализмом. И эту площадку ремонтировали раз пять-шесть в год. Сейчас уже нет такой возможности. Там 80% ограждающей сетки было повреждено, общая площадь этой площадки – 800 «квадратов». Во-вторых, там нарушено само покрытие – выбоины, ямы. Это уже требовало демонтажа давно, срок эксплуатации истек. Стойки были повреждены и погнуты», – рассказала представитель управляющей компании.

По словам собеседницы редакции, опасные конструкции можно демонтировать и до того, как собственники определятся с дальнейшим благоустройством территории.

«Площадка несла угрозу, потому что стойки в любой момент могли упасть. Кто-то из детей прыгнул на эту сетку, они же прыгают на нее и качаются, раскачивают столбы. Мы же не можем поставить там человека, который бы гонял их с метелкой. <...> Поле нужно было демонтировать, пока не случилось что-либо. И если площадка несет опасность, то УК имеет право принять решение о ее сносе. Естественно, после обследования: делается осмотр, акт, и только потом решение комиссии», – пояснили в УК.

Все расходы на демонтаж взял на себя «Уют». В компании также утверждают, что за счет средств на содержание оплачивались предыдущие ремонты и приобретались комплектующие для площадки.

А при чем здесь прокуратура?

Отдельный вопрос в этой истории – кто все-таки потребовал снести поле. Еще 24 августа активистка Елена Бубович сообщила, что жители дома №19 на проспекте Мира пожаловались в прокуратуру на состояние площадки: «От жителей Мира, 19 поступили жалобы в прокуратуру на плохое состояние площадки и ее травмоопасность. От прокуратуры поступило предписание о сносе площадки. УК «Уют» по предписанию обязаны ее снести».

На прямой вопрос редакции о том, действительно ли прокуратура выдала предписание о демонтаже, заместитель главы города Сергей Агафонов сообщил, что мэрия такими сведениями не располагает. В «Уюте» редакции также заявили, что такого предписания не было.

«Предписания прокуратуры о демонтаже этой площадки не было. Такие предписания могут появляться, например, после происшествий. В регионе ведь уже был случай, когда на ребенка упали футбольные ворота. После этого вмешалась прокуратура», – рассказала представитель УК.

На сегодняшний день от прокуратуры СИА-ПРЕСС пока не получил ответа по данной информации. Поэтому наличие отдельного предписания прокуратуры редакции подтвердить не удалось.

Что теперь будет во дворе

Окончательного проекта нового пространства еще нет. Сейчас жители должны решить, что именно хотят видеть во дворе.

«Сейчас мы обсуждаем с жителями, каким они хотят видеть это пространство. Речь идет о территориях нескольких домов – Лермонтова, 4/2 и 4/1, а также Мира, 19. Площадь позволяет создать целый комплекс: например, в одной части оборудовать зону для маленьких детей, в другой – для подростков, в третьей – для взрослых. Если собственники смогут договориться и объединиться, такое пространство можно сделать действительно удобным для всех возрастов», – пояснили в «Уюте».

УК уже обратилась к трем поставщикам оборудования. Каталоги передали жителям. Среди вариантов – детская зона, оборудование для подростков и взрослых, тренажеры и даже новое мини-футбольное поле. После того как собственники выберут наполнение, поставщик должен рассчитать стоимость. Затем вопрос вынесут на общее собрание.

«Это не так просто: выпросили деньги, поставили – и все. Здесь все должно идти как положено, это полноценное благоустройство территории. Да, процесс тяжелый, потому что жители по-разному видят, что должно быть во дворе. Кого-то устраивают качели, кого-то – нет, кто-то хочет одно оборудование, кто-то другое. В итоге пока получается полное несогласие – рак, лебедь и щука. Нужно, чтобы собственники все-таки договорились между собой», – рассказала представитель УК.

Конкретных сроков появления новой площадки пока нет. В УК рассчитывают, что жители смогут определиться и заявиться до конца года. Тогда, при наличии бюджетного финансирования, благоустройство может начаться в следующем году.

«Когда футбольное поле только появилось, оно активно использовалось. Говорят, сюда даже приходили школьники заниматься на уроках физкультуры. Тогда площадка была в хорошем состоянии, но годы берут свое. Если до конца года жильцы определятся, мы сразу подадим заявку, и уже в следующем году, при условии выделения бюджетных средств, здесь может начаться новое благоустройство», – отметили в УК.

Новую площадку планируют создавать с помощью муниципальной программы «Комфортная городская среда». Для участия собственникам необходимо принять соответствующее решение на общем собрании. Как пояснили в УК, 10% стоимости проекта оплачивают жители, остальные 90% – администрация города.

Причем в «Уюте» считают, что при новом благоустройстве важно не забыть именно о подростках: «Самая большая проблема, на мой взгляд, в том, что подросткам негде тренироваться и заниматься. Качели, песочницы и горки им уже неинтересны – им нужно пространство для своего возраста. Если бы во дворе появились хорошие спортивные тренажеры, думаю, они были бы востребованы. Тем более сейчас можно подобрать современное оборудование разной стоимости».

Теперь собственникам трех домов предстоит договориться о новом проекте и провести общее собрание. Среди вариантов есть и новое мини-футбольное поле ‒ то есть футбол во двор еще может вернуться.


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Сегодня в 15:04, просмотров: 188, комментариев: 0
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МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdSC5pF реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdSC5pF реклама на siapress.ru 
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  1. Юный вокалист из Югры Рыжий Макс выступит в новом сезоне проекта «Голос. Дети» 618
  2. ​Сургут ждет ж/д вокзал, а он готов лишь на 26% 602
  3. Власти Тюменской области решили отстрелить почти 50 медведей 510
  4. ​В Сургуте на проезде от улицы Бажова до проспекта Ленина обновят фонари 476
  5. В Тюменской области социальные предприниматели со своими проектами поборются за 3 млн рублей 456
  6. С 1 октября изменятся условия семейной ипотеки — ставка будет зависеть от количества детей 329
  7. Важная дорога для дачников «Виктории» и «Кедрового» появилась в Сургуте 323
  8. ​Интрига сохраняется: «Домтрансавто» отрицает участие в крупнейшем транспортном конкурсе Сургута 293
  9. В Югре охотникам разрешили отстрелить в 2,5 раза меньше медведей, чем в прошлом году 290
  10. В Тюмени к 440-летию открыт макет деревянного острога, с которого началась история города // ФОТО 284
  1. Кандидаты от «Единой России» забрали почти все кресла в думе Сургута. Борьба развернулась только на двух участках 3763
  2. В думе Югры исчезнут две фракции, зато появится одна новая 2521
  3. Такие милые просторы… 2317
  4. ​В Сургуте начался второй день голосования 1710
  5. Сургутская агломерация велика и могущественна, но при этом явно недооценена региональными властями 1604
  6. Новые iPhone у покупателей в России будут работать не в полную силу — ожидается не менее 18 ограничений 1513
  7. ​Рыбалка затянула: в Югре мужчина оказался по грудь в болоте 1423
  8. ​В Сургуте вместо «О'кей» в ТРЦ «Ауре» откроется «Гипер Лента» 1420
  9. Наблюдатели из пяти стран приехали посмотреть, как проходят выборы в Тюменской области 1369
  10. Ярмарка «Товары земли Югорской» на центральной площади Сургута оказалась масштабнее предыдущей 1352
  1. ​Как и где жить 4721
  2. ​В Югре можно развивать и падел с керлингом, но помнить, что это народ любит футбол, хоккей, лыжи и плавание 4002
  3. ​Хиония 3866
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  5. Кандидаты от «Единой России» забрали почти все кресла в думе Сургута. Борьба развернулась только на двух участках 3763
  6. Миллиард на десятерых: кто из кандидатов в Югре больше всех заработал перед выборами — 2026 3191
  7. Власти Югры выдадут школьникам сертификаты на бесплатные туристические поездки 2964
  8. Сургут соберет более 150 производителей со всей Югры на большой ярмарке на центральной площади 2918
  9. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 5-6 сентября? // АФИША 2726
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