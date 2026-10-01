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В Тюменской области заявление на маткапитал рассматривается за три дня

В Тюменской области 15,5 тысяч семей получили 5,5 млрд маткапитала в этом году

В Тюменской области заявление на маткапитал рассматривается за три дня
Фото t.me/av_moor

С начала 2026 года более 15,5 тысячи семей Тюменской области полностью или частично распорядились материнским капиталом. По одобренным заявлениям им перечислили около 5,5 млрд рублей, сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на региональное отделение Социального фонда России.

Большинство заявлений на использование маткапитала в регионе рассматривают быстрее установленного срока. «По действующим правилам заявление на распоряжение средствами маткапитала рассматривается не более пяти рабочих дней. Благодаря цифровизации услуг Соцфонда решение по большинству заявлений принимается раньше установленного срока. В Тюменской области по основным направлениям срок сокращен до трех дней – так быстро рассматривается 90% заявлений. А по заявлениям о возврате неиспользованного остатка до 10 тыс. рублей решение принимается в течение одного дня», – отметил управляющий отделением СФР по Тюменской области Виталий Левенков.

Подать заявление можно через «Госуслуги» — этим способом поступают 92% обращений. Данные для принятия решения Соцфонд проверяет через систему межведомственного взаимодействия.

Если на сертификате осталось не более 10 тысяч рублей, владелец может получить эти деньги и потратить их на любые цели. Доход семьи и возраст ребенка на право получить остаток не влияют.

Чаще всего тюменские семьи направляют маткапитал на улучшение жилищных условий, образование детей и ежемесячные выплаты при невысоком доходе. Средства также можно использовать для формирования накопительной пенсии матери и социальной адаптации детей с инвалидностью.

Ранее siapress.ru разбирал, как узнать сумму остатка маткапитала и подать заявление на выплату. По данным отделения СФР по Югре, за два года такую выплату получили 807 семей округа.


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Сегодня в 17:41, просмотров: 260, комментариев: 0
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