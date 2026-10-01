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Тюменцы отметят День пожилых людей прогулками, мастер-классами и концертами

День пожилых людей в Тюменской области 1 октября 2026 года: программа мероприятий

Тюменцы отметят День пожилых людей прогулками, мастер-классами и концертами
Фото t.me/av_moor

В Тюменской области 1 октября пройдут концерты, выставки, экскурсии, мастер-классы и спортивные мероприятия ко Дню пожилых людей. Как сообщает портал «Тюменская область.рф», праздничные программы подготовили учреждения культуры, спорта, социальной защиты и медицинские организации во всех муниципалитетах региона.

В Тюмени день начнется с марафона по скандинавской ходьбе «Движение — жизнь!»: на набережной участников ждут к 8:00, в экопарке «Затюменский» — к 8:30. Для жителей старшего возраста также проведут занятия по профилактике заболеваний, консультации по трудоустройству и обучению, мастер-классы по цифровой безопасности. Полная программа опубликована в разделе «Афиша мероприятий» на портале «Активное долголетие по-тюменски».

Губернатор Александр Моор сообщил, что в Тюменской области живут более 360 тысяч представителей старшего поколения. Он отметил их вклад в развитие нефтегазового комплекса, сельского хозяйства, промышленности и общественной жизни региона.

«Желаю старшему поколению благополучия, а молодёжи – не ограничивать заботу о близких одним днём в году, а дарить им тепло и внимание как можно чаще.»

Ранее siapress.ru рассказывал о занятиях «Рукотворного уголка», где тюменские пенсионеры осваивают декоративное творчество в рамках проекта активного долголетия.


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01 октября в 15:31, просмотров: 720, комментариев: 0
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