Тюменцы почти 160 тысяч раз обратились к врачам через МАКС в 2026 году

С начала 2026 года жители Тюменской области почти 160 тысяч раз обратились к врачам через чат-бот «Мое здоровье Тюменская область» в мессенджере МАКС. Об этом сообщил информационный центр правительства региона. На телемедицинские консультации пришлось 50,8 тысячи обращений. В 26 тысячах случаев онлайн-консультации проводили для закрытия больничных.

Через телемедицину тюменцы также получают медицинские справки, оформляют рецепты на льготные лекарства постоянного приема, проходят наблюдение после выписки из больницы и консультируются по результатам диспансеризации и профилактических осмотров.

«Такие цифры подтверждают: онлайн-формат стал неотъемлемой частью системы здравоохранения региона. Жителям действительно удобно обращаться к врачам дистанционно. Это бережет их время и силы: можно получить помощь, не отрываясь от рабочих задач или семейных дел», — отмечают эксперты Ситуационного центра МИАЦ.

Чаще всего жители записываются к участковым терапевтам, педиатрам и хирургам. Всего через бот доступна запись к врачам 14 основных профилей, в том числе к офтальмологам, фтизиатрам и стоматологам.

Чтобы записаться, нужно открыть чат-бот, нажать «Начать» и выбрать услугу «Запись к врачу». Затем указать специальность, медорганизацию, врача, дату и время приема и подтвердить запись. В чате также можно посмотреть историю визитов или отменить запись.

Ранее СИА-ПРЕСС сообщал, что в чат-боте «Мое здоровье Тюменская область» появились видеоинструкции по первой помощи.