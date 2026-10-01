Жители Тюменской «матрешки» держат 350 млрд рублей на инвестиционных счетах

Жители Тюменской области, Югры и Ямала держали 350 млрд рублей на брокерских счетах и счетах доверительного управления по данным на начало июля (для сравнения — бюджет Сургута составляет в районе 50 млрд рублей). Как сообщило отделение Банка России по Тюменской области, за год объем средств вырос на 22%, а число счетов — на 14%.

Всего жители трех регионов открыли 1,8 млн брокерских счетов и более 25 тысяч счетов доверительного управления. В январе-июле 2026 года появилось свыше 86 тысяч новых брокерских счетов: жители чаще предпочитали самостоятельно совершать сделки. Средний размер брокерского счета составил 178 тысяч рублей, счета доверительного управления — 1,4 млн рублей.

По данным ЦБ, в первом полугодии приток частных инвесторов на фондовый рынок продолжился на фоне снижения ставок по депозитам. Главным инструментом вложений для розничных инвесторов по стране оставались облигации: их доля в портфелях выросла до 37%. Увеличился и интерес к биржевым облигационным фондам.

«Начинающим инвесторам необходимо понимать, что любые инвестиции – это риск. Если по банковскому вкладу вы всегда можете получить обратно основную сумму и заранее обозначенные проценты, когда не нарушаете условий, то в случае ценных бумаг это не гарантировано. Поэтому важно тщательно продумывать свои действия, учитывать, что ситуация на бирже изменчива, покупать ценные бумаги надежных эмитентов из разных отраслей экономики» – порекомендовала управляющий отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина.

Ранее siapress.ru рассказывал, как снижение ставок по депозитам может повлиять на решения вкладчиков. Опрошенный изданием экономист отмечал, что крупные вкладчики часто одновременно держат деньги и на банковских счетах, и в ценных бумагах.