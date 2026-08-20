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​Карта «120 дней на максимум» Уралсиба – в Топ-4 кредитных карт для покупок к учебному году

«120 дней на максимум» – флагманская кредитная карта Банка Уралсиб

​Карта «120 дней на максимум» Уралсиба – в Топ-4 кредитных карт для покупок к учебному году
Фото: Банк Уралсиб

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Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в подборку бесплатных кредитных карт для покупок к учебному году – с длинным льготным периодом и кешбэком. В исследовании, представленном Банки.ру, рассматривались предложения российских банков на 11.08.2026 года.

«120 дней на максимум» – флагманская кредитная карта Банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Также доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров. Карту можно заказать онлайн и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую карту, которую можно получить в день заявки, сразу после подписания документов.

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