Российский бизнес стал чаще искать альтернативу маркетплейсам

Российские предприниматели стали активнее искать альтернативу маркетплейсам и развивать собственные каналы продаж. По информации Infoline, число открываемых бизнесом интернет-магазинов выросло в полтора раза. Среди причин эксперты называют повышение комиссий и стоимости логистики на крупных площадках, а также новые риски, передает «Коммерсантъ».

Как отмечают эксперты, тенденция существовала и раньше, однако сейчас для бизнеса этот вопрос стал особенно актуальным. При этом речь пока идет не о массовом уходе с маркетплейсов, а о попытке снизить зависимость от них.

«Развитие собственных интернет-магазинов − это не противопоставление маркетплейсам. Площадки обеспечивают трафик, широкую географию, логистику, быстрый доступ покупателю», − рассказал управляющий партнер «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Собственный интернет-магазин при этом дает предпринимателю больше самостоятельности. Через него можно продавать эксклюзивный ассортимент, предлагать дополнительные услуги, создавать программы лояльности и персональные предложения для покупателей. Запуск таких площадок становится проще и благодаря развитию искусственного интеллекта, который, по словам эксперта, позволяет снизить порог входа и необходимые вложения, указывает издание.

Одновременно работать на маркетплейсах становится дороже: увеличиваются комиссии и расходы на логистику. Добавились и риски, связанные с безопасностью складов и возможной потерей товаров.

Однако создать собственный сайт − только половина дела. Основатель «Клуба партнеров на маркетплейсах» Илья Бухарин отмечает, что современные сервисы позволяют запустить интернет-магазин буквально за несколько часов и даже автоматически перенести в него витрину с маркетплейса. Гораздо сложнее и дороже затем привести туда покупателей.

«Перед предпринимателем встает вопрос главный: как его продвигать? Вот это сложно и дорого», − отметил Бухарин.

Кроме того, покупатели привыкли к условиям крупных площадок − бесплатной доставке, простому возврату и большому выбору товаров, сообщает «Коммерсантъ». Небольшому интернет-магазину конкурировать с таким сервисом сложно. Поэтому эксперты пока не ожидают значительного оттока покупателей с маркетплейсов.

На фоне поиска новых каналов продаж растет интерес и к обычным магазинам. Особенно это заметно в сегменте электроники и бытовой техники. Как рассказали в Focus Technologies, в июле посещаемость таких торговых точек увеличилась почти на 9% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом в целом в течение года трафик офлайн-розницы снижался примерно на 5%, отмечают аналитики Mall Index.

Насколько эта тенденция заметна в Югре, пока неизвестно. Редакция СИА-ПРЕСС направила запросы в Союз «Торгово-промышленная палата ХМАО − Югры» и Фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес», чтобы выяснить, стали ли предприниматели округа чаще создавать собственные интернет-магазины, почему они ищут альтернативные каналы продаж и могут ли местные компании снизить зависимость от маркетплейсов. Ответы будут опубликованы после их получения.