Губернатор Югры проверил стройки жилья в Барсово и Белом Яре

В Сургутском районе продолжают развивать территории и строить жилье для переселения граждан. Сейчас четыре проекта комплексного развития территорий реализуются в Барсово и Солнечном. В общей сложности в их рамках планируется построить 17 домов на 1340 квартир. Ход работ во время поездки в муниципалитет оценил губернатор Югры Руслан Кухарук.

«Вместе с руководителем региона осмотрели отдельные локации в Барсово и Белом Яре, в том числе связанные с программами переселения. Одна из них – строительная площадка в районе улиц Обская – Кубанская в Барсово. Здесь реализуется проект комплексного развития территории. Строительство ведется за счет инвестора, договор с застройщиком предполагает возведение трех семиэтажных жилых домов общей площадью более 16 тысяч кв. м.», − рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Первые два дома рассчитаны на 63 квартиры каждый. Их планируют сдать до конца 2026 года. Сейчас готовность объектов составляет около 75%: уже смонтированы стеновые панели и лифты, идет благоустройство территории.

«Не менее 50% всех жилых помещений застройщик обязуется продать муниципалитету для переселения жителей из аварийного фонда. Это же касается и третьего дома, на 126 квартир, который планируется сдать в эксплуатацию позднее», – рассказал глава района.

Механизм КРТ в районе используют не только для строительства нового жилья, но и для расселения аварийных домов и развития инфраструктуры. Четыре действующих проекта в Барсово и Солнечном находятся на разных стадиях реализации. В результате здесь должно появиться около 116 тысяч квадратных метров жилья.

«Новые проекты КРТ планируются к запуску также в Лянторе, Солнечном и Белом Яре, концепции уже рассмотрены и одобрены градостроительным Советом Югры», − указал Трубецкой.

Еще одним пунктом рабочей поездки стал Белый Яр. Там губернатору показали новый 17-этажный дом на 492 квартиры, построенный инвестором. Из них 255 квартир муниципалитет выкупил за 1,4 млрд рублей в рамках адресной программы.

«Это ощутимый шаг в решении одной из самых чувствительных социальных задач. Благодарю строителей и муниципальную команду за слаженную работу: такие проекты напрямую улучшают качество жизни людей», – отметил Руслан Кухарук.

Всего в 2026 году на жилищные программы Сургутского района предусмотрено 7 млрд рублей. В муниципалитете рассчитывают за год ввести более 88 тысяч квадратных метров жилья и улучшить жилищные условия примерно 1,5 тысячи семей. Речь идет в том числе о жителях аварийных и фенольных домов, молодых и многодетных семьях, инвалидах, ветеранах боевых действий, участниках СВО и членах их семей.