В Сургуте началась подготовка территории будущего «Сквера авиаторов»

В Сургуте начали расчищать территорию будущего «Сквера авиаторов» в 30-м микрорайоне. На участке убирают больные деревья, тальник и лишнюю растительность. Это необходимо для дальнейшего проектирования общественного пространства. Об этом сообщила депутат думы Сургута Дина Биглова.

Санитарная расчистка стала одним из этапов предпроектной подготовки. После ее завершения специалисты смогут определить, где проложить дорожки и разместить объекты будущего сквера.

Ранее участок на пересечении улицы Захарова и Пролетарского проспекта перевели в генеральном плане из жилой зоны в рекреационную.

Изменения внесли и в проект планировки территории: вместо предусмотренных ранее жилых домов там теперь обозначен сквер. Для будущего общественного пространства уже определили концепцию и основные параметры наполнения, заключили договор с проектной организацией, провели геодезические изыскания и трассировку.

Сейчас продолжается постановка земли на кадастровый учет. Три отдельных участка планируют объединить в один с назначением под рекреационную зону.

Вообще этот сквер должен был разбить застройщик, но он отказался от своих обязательств. Как минимум, эту территорию не отдали под новые высотки, а сохранили для создания общественного пространства.