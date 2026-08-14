Югра врошла в топ-5 регионов в России по скорости устранения коммунальных аварий

Коммунальщики Югры устраняют аварии на объектах ЖКХ в среднем за 1,5 часа — это один из лучших результатов среди регионов России. Быстрее с последствиями аварий справляются только в Москве, Магаданской области и Республике Алтай. Об этом сообщает «Стройкомплекс Югры». Аналогичный Югре результат в 1,5 часа показывает Брянская область.

В Москве и Магаданской области среднее время устранения аварий составляет 1,2 часа, в Республике Алтай — 1,3 часа. В целом по России срок ликвидации аварий в теплоснабжении с начала года сократился с пяти до 4,1 часа по сравнению с прошлым годом.

В Югре в этом году на подготовку коммунального хозяйства к зиме направили 5,7 млрд рублей. Средства идут на обновление котельных, тепловых пунктов и инженерных сетей. Еще 2,7 млрд рублей регион получил по программе инфраструктурных кредитов. Деньги направлены на пять крупных проектов в сфере тепло- и водоснабжения в Сургуте, Сургутском и Ханты-Мансийском районах.

Недавно депутат Госдумы предупредила, что регионы Севера и Кавказа могут столкнуться с повышенным количеством коммунальных аварий из-за изношенности инфраструктуры.