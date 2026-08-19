Сургутское информационное агентство СИА-ПРЕСС отмечает день рождения

Сургутское информационное агентство СИА-ПРЕСС сегодня, 19 августа, отмечает день рождения − нам исполнилось 35 лет.

История агентства началась 19 августа 1991 года. В день, когда в Москве разворачивались события августовского путча, в Сургуте было зарегистрировано информационное агентство СИА-ПРЕСС. Именно эта дата стоит в свидетельстве о регистрации средства массовой информации.

Сначала СИА-ПРЕСС работало как региональное информационное агентство: собирало местные новости и передавало их другим СМИ Югры и страны.

С марта 1993 года выходила первая в Сургуте бесплатная газета объявлений «Седьмой этаж». Название было связано с расположением редакции − она находилась на седьмом этаже здания медицинского института, где позднее разместился Сургутский государственный университет.

В октябре того же 1993 года вышел первый номер газеты «Новый Город». И снова рождение нового СМИ совпало с драматическими событиями в Москве: пока в Сургуте распространяли первый выпуск газеты, в столице происходил уже обратный политический переворот − противостояние президента Бориса Ельцина и парламента.

Со временем СИА-ПРЕСС начало осваивать интернет. Сначала электронные версии материалов «Нового Города» публиковались на сайте газеты, а в 2010 году появился информационно-аналитический портал siapress.ru. Здесь выходят новости Сургута и Югры, интервью, аналитика, авторские колонки и мнения читателей.

За 35 лет менялись форматы, площадки и способы доставки информации, но сама задача оставалась прежней − рассказывать о том, что происходит в городе и регионе, поднимать важные для жителей темы и давать возможность высказаться тем, кому есть что сказать.