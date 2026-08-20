Заместитель главы Сургута объяснил назначение новых узких полос асфальта вдоль улиц

Необычная узкая полоса асфальта вдоль дороги на пересечении проспекта Ленина и улицы 30 лет Победы в Сургуте, на которую ранее обратил внимание читатель СИА-ПРЕСС, оказалась не тротуаром и не велодорожкой. Это техническая полоса для уборочной техники, сообщил редакции заместитель главы города Сергей Агафонов.

«Узкая асфальтированная полоса вдоль проезжей части – это техническая полоса, которую устраивают между проезжей частью и зеленой зоной (газоном, бордюром). Ее главная задача − дать службе содержания улично-дорожной сети место для маневра уборочной техники, не заезжая на газон (не разрушая его) и не разнося грязь на основную проезжую часть», − пояснил он.

По его словам, такая полоса нужна сразу для нескольких задач: по ней техника может убирать снег и мусор, не заезжая на газон, а сама зеленая зона меньше страдает от колес и тяжелых машин. Кроме того, техника не съезжает с твердого покрытия на грунт и не выносит грязь обратно на дорогу.

В мэрии также заявили, что технические полосы могут включать в ремонт на основании диагностики и оценки состояния дороги, муниципальных нормативов и утвержденного финансирования.

Напомним, в этом году в Сургуте ремонтируют 22 дорожных объекта общей площадью более 300 тысяч квадратных метров. На кампанию направили свыше 2,5 млрд рублей. К середине августа работы завершены уже на десяти объектах, в том числе на трех внутриквартальных проездах. Всего таких проездов в планах пять.

Помимо проезжей части, подрядчики обновляют тротуары, велодорожки, парковки и пешеходные зоны. В перечень вошли участки проспекта Ленина, улиц Дзержинского, Энгельса, Электротехнической, Профсоюзов и других дорог. В рамках ремонта также предусмотрено восстановление прилегающих газонов и благоустройство придорожных территорий.

Основные работы по кампании планируют завершить к 1 сентября.