В Белом Яре открыли памятник Николаю II и его семье

В Белом Яре открыли трехметровый бронзовый памятник императору Николаю II и членам его семьи. Композицию установили на территории строящегося храма Казанской иконы Божией Матери. Об этом сообщает канал «Югра официально».

Памятник Святым Царственным Страстотерпцам освятил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. В церемонии принял участие губернатор Югры Руслан Кухарук.

Место для установки композиции связано с историей императорской семьи. В июле 1891 года у Белоярской пристани Сургута останавливался будущий император Николай II во время Большого Азиатского путешествия. Местные жители встречали цесаревича хлебом-солью, а к его приезду украсили пристань и возвели триумфальную арку. Сургут стал крайней точкой его маршрута в Западной Сибири.

Рядом с памятником продолжается строительство храма Казанской иконы Божией Матери. Его площадь составит почти 1,7 тысячи квадратных метров, одновременно он сможет вместить 300 человек. Сейчас готовность здания оценивается в 85%.

Недавно митрополит Павел благословил начало строительство еще одной церкви в Сургуте — храма Святого Владимира, который расположится на пересечении Югорского тракта и улицы Показаньева.