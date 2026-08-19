В Сургуте еще 11 школ и детских садов оснастят фильтрами для очистки воды

Еще 11 школ и детских садов Сургута оснастят специальными фильтрами для очистки воды до 1 сентября. Оборудование позволит учреждениям продолжать работу при перепадах давления и других сбоях в системе водоснабжения. Об этом сообщил глава города Максим Слепов. Фильтры установят в шести детских садах и пяти школах. Среди них детсады «Снегирек», «Колокольчик» и «Искорка», а также школы №5, 15 и 18.

Оборудование для каждого учреждения подбирают с учетом объема потребления воды. Срок его эксплуатации составляет от трех до пяти лет в зависимости от качества поступающего ресурса. В прошлом году подобные системы установили в девяти образовательных учреждениях Сургута. По словам главы города, за год ни один из фильтров не вышел из строя.