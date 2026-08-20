Югорчанка пойдет под суд по обвинению в создании финансовой пирамиды

Жительница Нижневартовска предстанет перед судом по делу о финансовой пирамиде, участники которой лишились более 77 млн рублей. По версии следствия, за четыре года организаторы привлекли деньги 34 человек. Об этом сообщает прокуратура Югры.

Следствие установило, что в 2021 году обвиняемая вместе со знакомым разработала схему привлечения денег через потребительские кооперативы, работавшие по принципу финансовой пирамиды. При этом реальной предпринимательской деятельности организаторы не вели.

С 2021 по 2025 год участниками схемы стали 34 человека. Общая сумма причиненного им ущерба превысила 77 млн рублей. Во время расследования гражданам вернули более 4 млн рублей. На имущество обвиняемой также наложили арест.

Заместитель прокурора Югры утвердил обвинительное заключение по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Материалы направлены в суд для рассмотрения.