Хор Турецкого даст бесплатные концерты в четырех городах Югры

Хор Турецкого вновь приедет в Югру и даст бесплатные концерты сразу в четырех городах региона. Выступления пройдут в преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности, сообщает канал «Югра официально».

Первый концерт состоится 25 августа в Урае. Затем коллектив выступит 27 августа в Лангепасе, 28 августа — в Покачах и 29 августа — в Когалыме. Жители смогут бесплатно услышать программу, в которую войдут классические произведения, народные мелодии и мировые хиты. Композиции прозвучат в фирменных аранжировках коллектива.

Концертные вечера станут частью мероприятий в преддверии профессионального праздника работников нефтяной и газовой промышленности.

В августе 2025 года Хор Турецкого так же выступал в Югре — коллектив приехал в Лангепас, Когалым и Сургут.