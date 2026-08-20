В Юганском заповеднике медведица с двумя медвежатами искала третьего детеныша

Медведица с двумя медвежатами попала на видео во время поисков третьего детеныша в Юганском заповеднике Сургутского района. Вероятнее всего, мать пыталась обнаружить его след по оставленным на деревьях меткам. Об этом сообщает РИЦ «Югра».

«Если у тебя трое малышей, то твой день состоит примерно из трех глобальных задач: накормить, научить и уследить, чтобы никто не ушел исследовать тайгу самостоятельно раньше времени», — говорится в сообщении заповедника.

На записи с видеоловушки медведица и двое детенышей бегут по лесу. Возле одного из деревьев животные останавливаются и поднимаются на задние лапы.

Как пояснили специалисты, медведи оставляют на стволах визуальные и обонятельные метки. С их помощью животные обозначают границы территории и передают информацию другим сородичам. В частности, для этого они оставляют царапины на коре.

Ранее Юганский заповедник публиковал видео, где в объектив камер попали медведь и краснокнижный олень.