У гимназии Салахова в Сургуте обновят МАФы только в 2027 году

Пока в Сургуте к новому учебному году ремонтируют более сотни образовательных объектов, территория гимназии «Лаборатория Салахова» на бульваре Свободы пока остается без благоустройства. На состояние детской площадки и малых архитектурных форм возле гимназии пожаловалась сургутянка Лилия Б.

«Опять забор поменяли и все? А что с территорией? Она в ужасном состоянии. Детская площадка для малышей желает лучшего. Чем менять забор, лучше бы отремонтировали и благоустроили детскую площадку. Все обшарпано, где там можно гулять с детьми?» – написала она в комментариях под постом главы города Максима Слепова.

В администрации Сургута ответили, что благоустраивать территорию гимназии в этом году не планируют. Средства на эти работы в городском бюджете не предусмотрены.

«Забор был заменен по предписанию Росгвардии из-за несоответствия требованиям безопасности и нормативам. К сожалению, на этот год средства на благоустройство данной территории не запланированы, так как бюджет города ограничен. Мы обязательно учтем Ваши предложения и постараемся включить их в план на следующий год», – сообщили в мэрии.

Лилия Б. также обратила внимание на состояние самой детской площадки. По ее словам, некоторые домики и другие элементы стоят здесь уже «15-20 лет» и давно нуждаются в обновлении.

В администрации пояснили, что летом гимназия ежегодно проводит покраску малых архитектурных форм. При этом на 2027 год уже запланировано приобретение новых МАФов.

Также, по словам властей, этим летом проводится ремонт внутри гимназии. На объекте на бульваре Свободы, 6 с 1 июня по 20 августа ремонтируют спортивный зал. В здании на проспекте Ленина, 33а с 27 июня по 20 августа устанавливают противопожарные дверные блоки на путях эвакуации. Также там обновляют потолок, стены и полы в двух кабинетах.