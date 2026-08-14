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​Медовый Спас: история, традиции, приметы и цены на мед в 2026 году

Рассказываем, почему праздник называют Медовым и Мокрым Спасом, что можно есть в пост и сколько сегодня стоит мед

​Медовый Спас: история, традиции, приметы и цены на мед в 2026 году
Фото: magnific

Сегодня, 14 августа, отмечается Медовый Спас − первый из трех августовских Спасов. В 2026 году праздник выпал на пятницу и совпал с началом Успенского поста. Рассказываем, откуда появился Медовый Спас, почему в этот день освящают мед и воду, какие традиции существовали на Руси и как изменились цены на главное лакомство праздника.

Почему Спас называют Медовым?

Медовый Спас ежегодно приходится на 14 августа. Следом за ним идет Яблочный Спас − 19 августа, совпадающий с праздником Преображения Господня. Завершает череду Ореховый, или Хлебный, Спас 29 августа, пишет РБК.

С 14 августа у православных верующих также начинается Успенский пост. Он продолжается две недели − до 27 августа включительно.

При этом название «Медовый Спас» − народное. В православном календаре на эту дату приходятся Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня и празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице.

История первого праздника связана с древней византийской традицией. В Константинополе части Креста Господня выносили из императорского дворца и проносили по городу, после чего святыню помещали в храме Святой Софии для поклонения верующих. Существовал и обычай освящать воду. Поэтому на Руси 14 августа называли также Мокрым Спасом или Спасом на воде.

Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, по одной из версий, связано с князем Андреем Боголюбским и событиями XII века.

При чем здесь мед?

К середине августа на Руси наступало время сбора меда. Утром пчеловоды брали часть урожая и несли его на освящение. После этого медом делились с нуждающимися и детьми, а затем возвращались к работе на пасеке.

С праздником была связана даже поговорка: «На Первый Спас и нищий медку попробует».

Несмотря на то, что речь идет о церковном празднике, в народной традиции этот день был далеко не праздным. Медовый Спас приходился на важный период сельскохозяйственных работ. В это время начинали сеять озимые и собирать мак — отсюда появилось еще одно название праздника, Маковей.

В деревнях существовала традиция помогать вдовам, сиротам и другим людям, которым было тяжело самостоятельно справиться с хозяйством. Также освящали новые колодцы.

Какие приметы существовали на Медовый Спас?

Первый Спас воспринимался как один из рубежей между летом и приближающейся осенью. Существовало поверье, что к этому времени ласточки начинают готовиться к отлету. В народе говорили, что птицы покидают родные места постепенно − «в три Спаса».

Были и традиции, связанные с водой. До Медового Спаса старались в последний раз искупать лошадей. После этой даты подобные купания считались нежелательными.

Некоторые обычаи появились уже в наши дни. Например, в соцсетях распространился обряд под названием «медовая подошва»: девушкам предлагают намазать медом обувь и пройти несколько шагов, чтобы привлечь любовь. К историческим обычаям этот ритуал не относится − это современное фольклорное переосмысление праздника.

Что можно есть в Медовый Спас?

В этом году 14 августа приходится на пятницу и одновременно является первым днем Успенского поста.

Согласно церковному уставу, понедельник, среда и пятница относятся к наиболее строгим дням поста − предполагается сухоядение. Во вторник и четверг допускается приготовленная пища, но без масла. В выходные разрешается растительное масло.

Рыба во время Успенского поста разрешается на праздник Преображения Господня, который отмечается 19 августа.

Сколько теперь стоит мед?

В 2026 году праздничное лакомство заметно подорожало. По данным аналитического центра «Чек Индекс», в январе-мае медианная цена покупки натурального меда в России составляла 868 рублей за литр. Это на 16% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

На рост цен покупатели отреагировали сокращением спроса: количество покупок натурального меда снизилось на 8%.

Причем стоимость продукта сильно зависит от региона. Доступнее всего мед оказался в Чувашии, Марий Эл и Мордовии − менее 700 рублей за литр. В числе самых дорогих регионов оказалась соседняя с Югрой Тюменская область. Там, а также в Мурманской области и Якутии, литр натурального меда обходится более чем в 1,5 тысячи рублей.

Чаще всего натуральный мед покупают не в крупных торговых сетях, а в небольших магазинах, на рынках и ярмарках.

Аналитики связывают подорожание в том числе с сокращением запасов более дешевого прошлогоднего меда и плохой зимовкой пчел. Из-за мора пчеловодам пришлось вкладывать дополнительные средства в восстановление пчелосемей, что увеличило себестоимость продукции.

При этом производство меда в стране продолжает расти. По информации, которые приводит РБК, в 2025 году в России произвели 64,9 тысячи тонн товарного меда − на 3% больше, чем годом ранее. В 2026 году аналитики прогнозируют увеличение объема до 66,1 тысячи тонн.

Главным «медовым» макрорегионом остается Приволжье: в прошлом году на него пришлось более 30% российского производства. Одним из крупнейших производителей остается Башкирия − там за год получили около 5,7 тысячи тонн меда, или примерно 9% от общероссийского объема.


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14 августа в 10:43, просмотров: 431, комментариев: 0
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  1. Власти Югры дали землю для термального курорта под Сургутом, а также трех центров новомодного вида спорта 521
  2. В Сургуте старые ограждения уходят в переработку для гуманитарных нужд 459
  3. ​Комментатор под выпуском «ОЧГ»: «Сургут просел и очень сильно после 2014 года» 456
  4. В Югре коммунальные аварии устраняют почти в три раза быстрее, чем в среднем по стране 440
  5. ​Медовый Спас: история, традиции, приметы и цены на мед в 2026 году 431
  6. ​Предприниматели России стали в полтора раза чаще открывать интернет-магазины 405
  7. Сургутяне могут посмотреть на фотохронику ТАСС, посвященную жизни народов Севера в Югре 391
  8. ​Почти 20% проб воды в Югре не соответствуют нормам 384
  9. «Как после бомбежки»: сургутяне пожаловались на состояние улицы Киртбая 362
  10. Сургут отметит День физкультурника соревнованиями, ГТО у «Олимпа» и массовым катанием в «Титане» 361
  1. ​Банки России повысили ставки по краткосрочным вкладам до максимума с марта 2871
  2. ​Бесплатный демонтаж и кирпич на продажу: история сноса недостроенного морга в Сургуте 1960
  3. ​55 для женщин и 60 для мужчин: больше половины читателей СИА-ПРЕСС хотят вернуть прежний пенсионный возраст 1737
  4. ​Проезд Мунарева готовят к сдаче, но сургутяне уже нашли дефекты 1670
  5. Сургутянка и ее 11-летняя дочь погибли в ДТП в Тюменской области 1634
  6. ​Когда теперь платить за вывоз мусора в Югре? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 1479
  7. ​Ирина Урванцева: «Сердце прощает многое, но не халатность» 1454
  8. ​В Югре продолжаются массовые проверки водителей 1454
  9. ​Что делать, если машину увез эвакуатор? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 1401
  10. ​Верховный суд рассмотрит иск об отмене списка «Яблока» на выборах в Госдуму 1387
  1. ​Последняя капля… бензина? 4968
  2. Яркое лето с Брусникой 4482
  3. ​В Сургуте что-то горело в районе ГРЭС // ФОТОФАКТ 3481
  4. ​В преддверии КРТ ядра центра Сургута предприниматели начали преображать территорию − вместо старого дома появится место для отдыха 3247
  5. В России введут оплату общественного транспорта по биометрии 3183
  6. Бывшему замглавы Сургута суд дал 19 лет тюрьмы и 500 млн рублей штрафа по делу о коррупции 2910
  7. ​Банки России повысили ставки по краткосрочным вкладам до максимума с марта 2871
  8. Один из городов Югры вошел в топ-7 федерального рейтинга по качеству жизни 2719
  9. ​Жители Сургута смогут увидеть Оленью Луну 28 и 29 июля 2666
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