Рассказываем, почему праздник называют Медовым и Мокрым Спасом, что можно есть в пост и сколько сегодня стоит мед

Сегодня, 14 августа, отмечается Медовый Спас − первый из трех августовских Спасов. В 2026 году праздник выпал на пятницу и совпал с началом Успенского поста. Рассказываем, откуда появился Медовый Спас, почему в этот день освящают мед и воду, какие традиции существовали на Руси и как изменились цены на главное лакомство праздника.

Почему Спас называют Медовым?

Медовый Спас ежегодно приходится на 14 августа. Следом за ним идет Яблочный Спас − 19 августа, совпадающий с праздником Преображения Господня. Завершает череду Ореховый, или Хлебный, Спас 29 августа, пишет РБК.

С 14 августа у православных верующих также начинается Успенский пост. Он продолжается две недели − до 27 августа включительно.

При этом название «Медовый Спас» − народное. В православном календаре на эту дату приходятся Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня и празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице.

История первого праздника связана с древней византийской традицией. В Константинополе части Креста Господня выносили из императорского дворца и проносили по городу, после чего святыню помещали в храме Святой Софии для поклонения верующих. Существовал и обычай освящать воду. Поэтому на Руси 14 августа называли также Мокрым Спасом или Спасом на воде.

Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, по одной из версий, связано с князем Андреем Боголюбским и событиями XII века.

При чем здесь мед?

К середине августа на Руси наступало время сбора меда. Утром пчеловоды брали часть урожая и несли его на освящение. После этого медом делились с нуждающимися и детьми, а затем возвращались к работе на пасеке.

С праздником была связана даже поговорка: «На Первый Спас и нищий медку попробует».

Несмотря на то, что речь идет о церковном празднике, в народной традиции этот день был далеко не праздным. Медовый Спас приходился на важный период сельскохозяйственных работ. В это время начинали сеять озимые и собирать мак — отсюда появилось еще одно название праздника, Маковей.

В деревнях существовала традиция помогать вдовам, сиротам и другим людям, которым было тяжело самостоятельно справиться с хозяйством. Также освящали новые колодцы.

Какие приметы существовали на Медовый Спас?

Первый Спас воспринимался как один из рубежей между летом и приближающейся осенью. Существовало поверье, что к этому времени ласточки начинают готовиться к отлету. В народе говорили, что птицы покидают родные места постепенно − «в три Спаса».

Были и традиции, связанные с водой. До Медового Спаса старались в последний раз искупать лошадей. После этой даты подобные купания считались нежелательными.

Некоторые обычаи появились уже в наши дни. Например, в соцсетях распространился обряд под названием «медовая подошва»: девушкам предлагают намазать медом обувь и пройти несколько шагов, чтобы привлечь любовь. К историческим обычаям этот ритуал не относится − это современное фольклорное переосмысление праздника.

Что можно есть в Медовый Спас?

В этом году 14 августа приходится на пятницу и одновременно является первым днем Успенского поста.

Согласно церковному уставу, понедельник, среда и пятница относятся к наиболее строгим дням поста − предполагается сухоядение. Во вторник и четверг допускается приготовленная пища, но без масла. В выходные разрешается растительное масло.

Рыба во время Успенского поста разрешается на праздник Преображения Господня, который отмечается 19 августа.

Сколько теперь стоит мед?

В 2026 году праздничное лакомство заметно подорожало. По данным аналитического центра «Чек Индекс», в январе-мае медианная цена покупки натурального меда в России составляла 868 рублей за литр. Это на 16% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

На рост цен покупатели отреагировали сокращением спроса: количество покупок натурального меда снизилось на 8%.

Причем стоимость продукта сильно зависит от региона. Доступнее всего мед оказался в Чувашии, Марий Эл и Мордовии − менее 700 рублей за литр. В числе самых дорогих регионов оказалась соседняя с Югрой Тюменская область. Там, а также в Мурманской области и Якутии, литр натурального меда обходится более чем в 1,5 тысячи рублей.

Чаще всего натуральный мед покупают не в крупных торговых сетях, а в небольших магазинах, на рынках и ярмарках.

Аналитики связывают подорожание в том числе с сокращением запасов более дешевого прошлогоднего меда и плохой зимовкой пчел. Из-за мора пчеловодам пришлось вкладывать дополнительные средства в восстановление пчелосемей, что увеличило себестоимость продукции.

При этом производство меда в стране продолжает расти. По информации, которые приводит РБК, в 2025 году в России произвели 64,9 тысячи тонн товарного меда − на 3% больше, чем годом ранее. В 2026 году аналитики прогнозируют увеличение объема до 66,1 тысячи тонн.

Главным «медовым» макрорегионом остается Приволжье: в прошлом году на него пришлось более 30% российского производства. Одним из крупнейших производителей остается Башкирия − там за год получили около 5,7 тысячи тонн меда, или примерно 9% от общероссийского объема.