В Сургуте спустя почти 20 лет работы закрывается первый «ИЛЬ ДЕ БОТЭ»

В Сургуте прекращает работу последний магазин сети парфюмерии и косметики «ИЛЬ ДЕ БОТЭ». Он находится в ТЦ «Сити-Центр» и будет работать до 31 августа включительно. Об этом СИА-ПРЕСС рассказали в компании.

«Это последний магазин в городе. Закрывается 31 августа. Это самый первый магазин, который открылся в 2006 году. В ноябре было бы 20 лет», − уточнил источник, знакомый с ситуацией.

После 31 августа офлайн-точек сети в Сургуте не останется. При этом бренд продолжит работать онлайн − через интернет-магазин и мобильное приложение.

Всего в городе было три магазина «ИЛЬ ДЕ БОТЭ», однако две другие точки закрылись раньше.

Напомним, осенью прошлого года в Сургуте также прекратил работу магазин «Читай-город» на проспекте Ленина, 38.

А уже этим летом закрылось кафе BRand ice на улице Майской, которое для нескольких поколений горожан осталось преемником легендарного «Баскин Роббинса».