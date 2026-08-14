В Югре выявили нарушения в пробах воды, воздуха и почвы

За первые шесть месяцев 2026 года специалисты Роспотребнадзора Югры проверили качество воды, воздуха и почвы в регионе. Самая высокая доля несоответствий оказалась среди проб воды, сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего исследовали 785 проб воды. Из них 19,4% не соответствовали требованиям по химическим и микробиологическим показателям.

Также специалисты проверили 1 375 проб воздуха. Превышения по диоксиду серы и пыли выявили в 1,3% случаев. Замеры проводили в том числе рядом с дорогами и предприятиями.

Еще на соответствие нормам проверили 820 проб почвы и песка, включая территории детских площадок и зоны у водоемов. Нарушения по микробиологическим показателям обнаружили в 2,6% проб.

В Роспотребнадзоре отмечают, что при выявлении рисков принимаются меры, чтобы не допустить угрозы для здоровья жителей.

Если югорчане замечают признаки загрязнения – например, мутную воду, резкий запах или подозрительный налет на почве, – сообщить об этом можно через горячую линию или официальный сайт ведомства.