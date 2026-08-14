В Сургуте открылась фотовыставка ТАСС о жизни коренных народов Севера

В Сургуте открылась фотовыставка «Югра. Коренные народы Севера: фотохроника ТАСС». Презентация прошла 9 августа, в Международный день коренных народов мира. Аналогичные экспозиции в этот день заработали во всех муниципалитетах Югры по поручению губернатора Югры Руслана Кухарука.

В основу выставки вошли два десятка архивных фотографий, на которых запечатлены жизнь, традиции и быт коренных народов Севера. На снимках можно увидеть охотников, рыбаков, оленеводов, представителей творческой интеллигенции, педагогов и врачей. Отдельная тема экспозиции — преемственность поколений и сохранение традиционного уклада в период активного промышленного освоения региона.

Героями кадров стали первая хантыйская поэтесса и журналист Мария Волдина, хантыйская сказительница Таисья Чучелина, мансийский поэт Андрей Тарханов, заслуженный учитель школы РСФСР Павел Вахрушев, хантыйский поэт и радиожурналист Владимир Волдин, врач Елена Сагандукова, ветеран Великой Отечественной войны и организатор ансамбля «Лесная сказка» Леонид Тебетев.

В экспозиции соседствуют кадры традиционного уклада и приметы времени. На одном снимке — оленьи упряжки, на другом — вертолет, который использовали при переписи населения и для доставки специалистов в отдаленные территории. Есть фотографии, посвященные медицинской помощи, традиционной охоте, ремеслам и передаче навыков от старших к младшим.

Одной из первых выставку посмотрела Любовь Тарлина, много лет работавшая в сфере образования и социальной поддержки коренных малочисленных народов Севера. Некоторые лица на фотографиях оказались ей знакомы.

По ее словам, быт и традиции, представленные на снимках, хорошо передают жизнь людей на стойбищах и рыбацких угодьях. При этом сегодня у представителей коренных народов появились современные возможности для обустройства родовых территорий, использования техники и сохранения традиционных промыслов.

Председатель комитета культуры администрации Сургута Антон Акулов отметил, что выставка позволяет увидеть историю и культуру народов, которые традиционно живут на территории Югры. Особое значение, по его словам, имеет и место проведения экспозиции — образовательное учреждение, где с началом учебного года с фотографиями смогут познакомиться сотни юных сургутян.

Выставка разместилась в фойе третьего этажа Детской школы искусств №2 на улице Привокзальной, 32. Как сообщила директор учреждения Евгения Торопкова, посетить ее можно по будням с 14:00 до 19:00. Вход свободный по предварительной записи, при этом действует пропускной режим.

На открытии присутствовали представители национальных общин, общественности и депутатского корпуса. Одной из ключевых тем встречи стало сохранение культурной памяти и передача традиций следующим поколениям.

Архивные кадры показывают не только повседневную жизнь, но и то, как менялась Югра на протяжении десятилетий. При этом рядом с новыми технологиями и промышленным развитием на фотографиях остаются традиционные промыслы, семейные связи и навыки, которые передавались от старших младшим. Именно это сочетание прошлого и настоящего стало главным мотивом сургутской экспозиции.

Отдельные фотографии посвящены передаче практических знаний внутри семьи. На одном из кадров старший показывает ребенку, как пользоваться традиционной охотничьей ловушкой — черканом. На другом мастерица одновременно рассказывает о ремесле и создает изделие своими руками. Такие сюжеты подчеркивают одну из главных тем выставки — сохранение культуры не только через архивы и музеи, но и через живую передачу опыта от поколения к поколению.

При поддержке Администрации Сургута