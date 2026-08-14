В Югре построят новый термальный курорт и несколько кортов для падела

На территории «Барсовой горы» в Сургутском районе планируют построить всесезонный термальный курорт с открытыми и закрытыми бассейнами, зонами отдыха и водными аттракционами. Инвестиционный проект одобрил Совет при правительстве Югры, сообщил губернатор региона Руслан Кухарук.

Для реализации проекта инвестору планируют безвозмездно предоставить земельный участок. По оценке властей, новый комплекс должен стать местом отдыха для жителей Югры и повысить туристическую привлекательность региона.

Совет также поддержал создание трех падел-теннис центров в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Нефтеюганске. В общей сложности в них оборудуют 16 кортов и благоустроят прилегающие территории.

На заседании рассматривалось безвозмездное предоставление четырех земельных участков инвесторам. Общий объем вложений в одобренные проекты превысит 1,3 млрд рублей. Губернатор поручил департаменту экономического развития и главам муниципалитетов подготовить условия, которые позволят расторгать договоры аренды при нарушении инвесторами сроков реализации проектов.

Падел — это довольно молодой вид спорта, похожий на теннис, но его корты на 25-30 процентов больше теннисных. Важное отличие падела — мяч в нем может отлетать от стен и при этом оставаться в игре. Популярность этого вида спорта начала расти в Европе в начале 2000-х, а в последние годы падел активно развивается и в России.