Кардиологи Сургута одновременно лечат четырех новорожденных с тяжелыми пороками сердца

В кардиоцентре Сургута одновременно проходят лечение четверо новорожденных с тяжелыми врожденными пороками сердца. Все дети поступили в Центр детского сердца в первые часы жизни и нуждаются в специализированном наблюдении и хирургическом лечении, рассказали в пресс-службе медучреждения.

Самым маленьким пациентом за всю историю отделения стал мальчик, которого доставили в Кардиоцентр спустя три часа после рождения. Врачи выявили у него отхождение правой коронарной артерии в сочетании с дефектами межпредсердной и межжелудочковой перегородок.

Из-за особенностей кровообращения у ребенка быстро развиваются сердечная недостаточность и легочная гипертензия. Сейчас мальчик находится в реанимации под круглосуточным наблюдением. Специалисты стабилизируют его состояние и готовят к многоэтапному хирургическому лечению.

Еще двое новорожденных – девочка из Когалыма и мальчик из Сургута – поступили в Кардиоцентр в день своего рождения. У обоих диагностировали транспозицию магистральных артерий – тяжелый врожденный порок, при котором нарушено нормальное расположение крупных сосудов сердца.

Оба ребенка уже перенесли сложные многочасовые операции. Послеоперационный период завершен, сейчас их готовят к переводу в детское кардиохирургическое отделение для дальнейшего наблюдения.

Четвертая пациентка поступила из поселка Талинка Октябрьского района. У девочки выявили сразу несколько тяжелых врожденных пороков, в том числе функционально единственный желудочек сердца. Она уже перенесла первый этап хирургического лечения. Недавно ребенку исполнилось семь дней, сейчас она остается под наблюдением врачей.