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​В Нижневартовском районе нашли югорчанку, которая заблудилась в лесу

Спасатели Югры нашли в тайге пропавшую женщину

​В Нижневартовском районе нашли югорчанку, которая заблудилась в лесу
Фото: КУ «Центроспас-Югория»

Накануне в Нижневартовском районе спасатели зонального поисково-спасательного отряда КУ «Центроспас-Югория» нашли пропавшую югорчанку. Как оказалось, женщина 1956 года рождения заблудилась в лесном массиве, сообщает пресс-служба учреждения.

«Прибыв к месту вызова, спасательный отряд определил район поиска, пешим порядком направившись в глубь леса, через два километра лесного массива обнаружили женщину 1956 года рождения», – указали в сообщении.

Пострадавшей хотели оказать медицинскую помощь, однако она от нее отказалась.

Ранее мы писали о том, что спасатели «Центроспас-Югория» нашли в лесу двух женщин. Их вывели из массива с помощью звуковых сигналов.


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Сегодня в 17:29, просмотров: 117, комментариев: 0
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