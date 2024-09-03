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​Спасатели нашли в лесу пропавших югорчанок

В ХМАО вывели из леса двух женщин с помощью звуковых сигналов

​Спасатели нашли в лесу пропавших югорчанок
Фото: Центроспас-Югория

Накануне, 2 сентября, спасатели «Центроспас-Югория» получили сообщение о пропаже двух женщин в лесу в районе пятого километра автомобильной дороги «Нягань – Уньюган». 77-летняя и 48-летняя местные жительницы смогли выбраться из массива с помощью звуковых сигналов.

«Прибывшие к месту проведения работ спасатели, при помощи специальных звуковых сигналов вывели двух женщин 1947 и 1976 года рождения из леса. В медицинской помощи не нуждались. Спасено два человека», − рассказали в пресс-службе организации.

«Центроспас-Югория» напоминает:

  • Если вы собрались в лес, обязательно известите о своем походе родственников, соседей, друзей.
  • Сообщите, в каком районе собираетесь искать грибы или ягоды, когда планируете вернуться.
  • Обратите внимание на то, какие крупные ориентиры находятся поблизости: река, дорога или железнодорожная станция.
  • В этом случае вы сами сможете лучше ориентироваться и, если вы заблудились, родственникам и спасателям будет легче вас найти.
  • Необходимо тщательно продумать свое снаряжение. Если у вас есть сотовый телефон, то возьмите его с собой, проверьте заряд батареи, пополните баланс.
  • Не стоит забывать про необходимые лекарства, включая бинт с йодом, набор спичек в водонепроницаемой упаковке, дождевик.
  • Если человек не вернулся домой в назначенное время необходимо сообщить об этом спасателям по телефону – 112.

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Сегодня в 16:30, просмотров: 137, комментариев: 0
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