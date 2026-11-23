Девять наград завоевали представители Югры на завершившихся в Ханты-Мансийске Зимних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». В копилке земляков — три золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали. Соревнования объединили более 200 атлетов, которые выступили в лыжных гонках, биатлоне и следж-хоккее.

Старты принимали Центр зимних видов спорта имени А. В. Филипенко и Ледовый дворец спорта. На трассы и лед вышли представители России, Беларуси, Казахстана, Мексики, Монголии, Ирана и других стран. В числе участников были ветераны специальной военной операции, которые после ранения и восстановления начали заниматься спортом.

Югра провела Игры в третий раз. По словам президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова, соревнования решено проводить в округе на постоянной основе. Организатором выступает ПКР при поддержке Министерства спорта РФ, Российского спортивного фонда и регионов.

Первую награду югорской команде принес сургутянин Дмитрий Баталов. Он завоевал бронзу в биатлонной гонке на 7,5 километра. Первое золото выиграл Глеб Овсяников, выступавший в паре со спортсменом-ведущим Ильей Варначевым: они победили в гонке на 10 километров.

Всего Овсяников и Варначев завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. Спортсмен-ведущий помогает атлету с нарушением зрения ориентироваться на дистанции, поэтому результат становится итогом совместной работы пары.

Югорские спортсмены поднялись на пьедестал и в следж-хоккее. В составе российских сборных награды получили восемь игроков СХК «Югра». Среди серебряных призеров — ветераны СВО Глеб Дильмухаметов и Илья Багровских из команды «Север».

«По итогам соревнований наши земляки принесли сборной России 3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали. За каждой наградой стоят годы тренировок и работа всей команды. Мы гордимся всеми, кто представлял автономный округ на Играх!» — отметил губернатор Югры Руслан Кухарук.

В лыжных гонках и биатлоне за семь соревновательных дней разыграли 56 комплектов медалей. Программа включала гонки классическим и свободным стилями, спринт, биатлонные дистанции, спринт-персьют, открытую и смешанную эстафеты. Большинство наград завоевали россияне, на пьедестал также поднимались представители Беларуси.

Самой титулованной участницей стала Анастасия Багиян, выступавшая со спортсменом-ведущим Сергеем Синякиным. Они выиграли семь золотых медалей. Багиян победила во всех шести личных дисциплинах, в которых участвовала, и в смешанной эстафете.

Шесть раз на высшую ступень пьедестала поднялся Владислав Лекомцев. Он выиграл две биатлонные гонки, лыжную гонку классическим стилем, спринт, биатлонный спринт-персьют и открытую эстафету в составе команды.

По четыре золотые медали завоевали Иван Голубков и Екатерина Румянцева. У Голубкова также серебро и бронза, у Румянцевой — серебряная награда. Юлия Михеева завершила соревнования с тремя золотыми и четырьмя серебряными медалями.

Проводить соревнования помогали более 90 добровольцев — школьников, студентов и серебряных волонтеров. Руслан Кухарук поблагодарил их за работу, благодаря которой участникам было комфортно и безопасно.

Ханты-Мансийск принял только часть программы международных Игр. Следующие старты состоятся с 14 по 21 декабря в Башкортостане и Челябинской области. Там разыграют награды в горнолыжном спорте, сноуборде и керлинге на колясках. Югорским спортсменам губернатор пожелал ярких выступлений и новых побед. Для участников это еще возможность встретиться с соперниками и представить регион на международной арене.