В Тюмени завершается реставрация «Ночлежного дома» на улице Даудельной. Объект культурного наследия регионального значения стал первым историческим зданием города, которое восстанавливают с привлечением льготного кредита по специальной программе ДОМ.РФ.

Здание долгое время находилось в неудовлетворительном состоянии. Теперь ему возвращают первоначальный архитектурный облик. Расходы на проведение работ несет частный инвестор. Власти региона называют проект примером того, как памятники архитектуры можно сохранять не только за счет бюджетного финансирования.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что история сохраняется не только в документах и музейных собраниях, но и в городской архитектуре. «В обычные, казалось бы, здания предки вкладывали частицу своей души. Наш долг – сохранить это наследие для потомков», – отметил глава региона.

Работа с инвесторами по восстановлению исторической застройки ведется в Тюмени с 2018 года. За это время частным владельцам передали 52 исторических здания с обязательным условием сохранить их первоначальный облик. Одиннадцать объектов уже отреставрированы, еще 28 находятся в работе.

«Ночлежный дом» был построен в 1903 году на средства статского советника Николая Давыдовского. Здание находится на улице Даудельной, 1. Вместе с расположенной рядом Текутьевской больницей его передали инвестору для восстановления. На период реставрации действовала льготная ставка аренды – один рубль за квадратный метр в год. После завершения работ памятник должен получить не только восстановленный внешний вид, но и возможность дальнейшего практического использования.