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Группа компаний «Сибпромстрой» приводит в порядок двор одного из своих лучших жилых комплексов ‒ ЖК «Георгиевский» на Пойме-5 в Сургуте. Застройщик создает все условия для того, чтобы автомобилисты оставляли машины в специально предназначенном для этого благоустроенном подземном паркинге, а не на проездах. К сожалению, и в этом жилом комплексе, и во многих других нередки случаи, когда водители паркуют свои автомобили в том числе под запрещающими знаками.

Напомним, как сообщалось ранее, 23 ноября «Сибпромстрой» запустил акцию для собственников квартир: на протяжении месяца ‒ до 23 декабря ‒ они смогут бесплатно пользоваться подземным паркингом. По информации застройщика, жители уже активно интересуются не только самой акцией, но и возможностью купить машино-место в собственность. Поэтому желающим принять участие в акции или закрепить за собой постоянное место стоит поторопиться.

Подземный паркинг защищает автомобили от снега и морозов, избавляет владельцев от необходимости очищать машину и искать свободное место во дворе после работы.

Кроме того, жилой комплекс «Георгиевский» возведен по концепции «Двор без машин»: она предусматривает размещение автомобилей на специально оборудованной парковке, а использование дворового пространства ‒ для прогулок, отдыха и детских игр.

Напомним, что за парковку под запрещающими знаками и другие нарушения правил водителям могут выписать штраф, а автомобили в предусмотренных законом случаях ‒ эвакуировать.

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