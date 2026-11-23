До конца этого года лимит Пушкинской карты увеличили на 300 рублей. В общей сумме за год югорчане 14-22 лет теперь могут потратить на культурные события 5300 рублей, из них на кино — до 2300 рублей. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Российской Федерации.
Программа «Пушкинская карта» запущена в 2021 году. Ее цель — повысить доступность культурных мероприятий для молодёжи и привлечь её к театрам, музеям, концертам и кино. С 2025 она реализуется в рамках национального проекта «Семья».