До конца этого года лимит Пушкинской карты увеличили на 300 рублей. В общей сумме за год югорчане 14-22 лет теперь могут потратить на культурные события 5300 рублей, из них на кино — до 2300 рублей. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Российской Федерации.

Техническую реализацию обновления лимитов обеспечил ВТБ, выступающий банком-оператором программы. Кино остается одним из востребованных направлений программы: ежегодно на него приходится до 50% всех билетов, приобретенных по Пушкинской карте.

Как пояснил такое всеобщее пополнение баланса заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков, молодые люди зачастую успевают потратить почти весь лимит по Пушкинской карте к декабрю, тогда как в последние месяцы года выходит много культурных премьер.