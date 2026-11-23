Югра начнет отрабатывать регулярную коммерческую доставку лекарств, продуктов и посылок беспилотниками в труднодоступные населенные пункты. Регион вошел в число восьми победителей конкурсного отбора Минтранса России, сообщает Стройкомплекс Югры.

Итоги отбора огласили на сессии «Низковысотная экономика: от отбора участников к первым маршрутам», которая прошла в Москве в рамках «Транспортной недели». Югру на мероприятии представил заместитель губернатора, директор департамента информационных технологий и цифрового развития округа Павел Ципорин. Проект предполагает системное использование гражданских беспилотников на малых высотах. Дроны должны стать полноценным элементом транспортной сети, а не применяться только во время отдельных испытаний.

В регионах-победителях планируют внедрить цифровую платформу управления полетами на базе системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Также специалисты разработают мастер-планы беспилотной аэрологистики и определят маршруты, на которых использование дронов окажется наиболее эффективным.

Для Югры такой транспорт особенно актуален из-за больших расстояний и сезонной доступности некоторых поселений. Во время пилотного проекта специалисты оценят стоимость полетов, скорость доставки и загрузку аппаратов. Полученные данные позволят определить, где беспилотники смогут надежно и экономически обоснованно дополнять традиционный транспорт.

Ранее siapress.ru сообщал, что власти Югры планируют запустить проект беспилотной доставки продуктов в 2027 году. Дроны в регионе уже используют для перевозки небольших грузов, наблюдения за лесами и контроля состояния трубопроводов.