В Югре могут полностью запретить розничную продажу электронных систем доставки никотина с 1 сентября 2027 года. Соответствующую законодательную инициативу обсудили депутаты окружной думы, сообщает РИЦ «Югра». Проект подготовили прокуратура автономного округа и комитет думы по охране окружающей среды, экономической политике, промышленному, инновационному развитию и предпринимательству. Если документ примут, магазины региона больше не смогут продавать вейпы и связанную с ними никотиносодержащую продукцию.

Переходный период до сентября следующего года предлагают установить, чтобы предприниматели успели адаптироваться к новым требованиям и сократить возможные экономические потери. Депутаты также обсуждают дополнительные ограничения для мест розничной продажи табачных и никотиносодержащих изделий.

«Речь идет прежде всего о защите подрастающего поколения от раннего вовлечения в потребление никотина. К сожалению, распространение электронных систем доставки никотина среди молодежи стало устойчивым трендом, игнорировать который недопустимо», – заявил председатель профильного комитета Андрей Ковальский.

По его словам, вкусовые добавки и ароматизаторы делают такую продукцию привлекательной для детей и подростков, способствуют формированию зависимости и отрицательно влияют на организм. Аналогичные ограничения рассматривают или уже принимают в 17 регионах России.

Законопроект доработают, после чего представят для принятия на заседании думы Югры.

Ранее siapress.ru сообщал, что 75% опрошенных жителей Югры поддержали идею пожизненно запретить молодежи покупать вейпы. Наиболее активно за такое ограничение выступили респонденты в возрасте 35-44 лет.