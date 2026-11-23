Губернатор Югры Руслан Кухарук вошел в новый состав сопредседателей Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Об этом глава региона сообщил по итогам IX съезда ВАРМСУ. Съезд прошел в Мастерской управления «Сенеж» в рамках II Форума-выставки муниципальных практик «Большие решения малой родины». Мероприятие, организованное по поручению президента России, собрало 800 представителей всех 89 регионов страны.

Участники форума обсудили экономический потенциал муниципалитетов, запуск новых инвестиционных проектов, действующие механизмы поддержки и развитие локальных брендов. Отдельное внимание уделили сокращению административной нагрузки, цифровизации управления и применению искусственного интеллекта.

Одним из главных событий форума стал открытый диалог с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. Кроме того, участникам представили доклад о состоянии и перспективах развития местного самоуправления в стране.

Вместе с Русланом Кухаруком сопредседателями ВАРМСУ стали председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Ирина Гусева, председатель профильного комитета Совета Федерации Андрей Шевченко, глава Тобольска Петр Вагин и глава Добровского округа Липецкой области Анатолий Попов.

Губернатор поблагодарил коллег за поддержку его кандидатуры. По словам Руслана Кухарука, для Югры важно, чтобы позицию городов и районов региона учитывали при принятии решений на федеральном уровне. «Будем и дальше выстраивать взаимодействие органов власти так, чтобы решения принимались быстрее, а их эффект был максимально ощутимым для наших граждан», – подчеркнул глава региона.

Ранее siapress.ru сообщал, что три проекта Югры победили во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика – 2026». Проекты Сосновки и Солнечного получили федеральные награды и в общей сложности 32 млн рублей на дальнейшее развитие территорий.