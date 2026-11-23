В Ханты-Мансийске завершился XII Международный инклюзивный турнир по жиму лежа «Кубок чемпионов». За награды боролись спортсмены из России, Казахстана, Узбекистана и Армении. Соревнования, посвященные 20-летию Центра адаптивного спорта Югры, объединили на одном помосте атлетов с инвалидностью и без нее. Четвертый год в числе участников выступают ветераны специальной военной операции.

Победителем мужского зачета по коэффициенту стал Денис Мальчиков из Тверской области. Он выжал 245 килограммов. Благодаря этому результату исторический счет турнира сравнялся: теперь у паралимпийцев и спортсменов без инвалидности по шесть побед. «Выступаю на Кубке чемпионов уже пятый раз — и вот долгожданная победа! Спасибо организаторам турнира. Слов нет, одни эмоции», — поделился Денис Мальчиков.

Серебро завоевал четырехкратный чемпион мира Вячеслав Цой из Казахстана с результатом 240 килограммов. Третьим стал Искандар Турсунбаев из Узбекистана, поднявший 200 килограммов. При распределении мест учитывали собственный вес спортсменов.

Среди женщин победила представительница Узбекистана Орзугул Уролова, выжавшая 139 килограммов. Второе место заняла Людмила Протченко из Санкт-Петербурга с результатом 134 килограмма. Бронзу получила Елена Мачехина из Новокузнецка — 122 килограмма.

В зачете ветеранов СВО первым стал награжденный орденом Мужества Игорь Старовойт из Серпухова. Он поднял 193 килограмма, установив личный соревновательный рекорд. Второе и третье места заняли Александр Пашков из Воронежа и Никита Буравцов из Пскова.

В числе призеров — спортсмен Центра адаптивного спорта Югры Александр Белов из Нижневартовска. Он завоевал бронзу в отдельном зачете по сумме трех попыток, подняв в общей сложности 520 килограммов. Награды участникам вручили директор окружного департамента спорта Софья Конух, чемпионы мира Эдуард Исаков и Алексей Воробьев.

Для некоторых участников международный турнир стал одним из первых серьезных стартов. Сургутянин Денис Лужецкий начал заниматься пауэрлифтингом только в мае. Тогда его результат составлял 70 килограммов, теперь — 112. После боевого ранения и потери части ноги Денис прошел реабилитацию, а затем обратился в Центр адаптивного спорта. Попробовать жим лежа ему посоветовал Алексей Воробьев. Прежде сургутянин занимался рукопашным боем, но опыта тренировок со штангой у него не было.

«Поначалу я сидел дома, начал набирать вес, весил 100 кг, поэтому решил, что надо что-то в жизни поменять. Это удалось сделать благодаря спорту. Сейчас работаю над собой, привел в порядок вес – 85 кг. Это влияет на все: и на самочувствие, и на здоровье, и на мотивацию. Есть куда стремиться. Сейчас занимаюсь с тренером и буду готовиться к следующим стартам», — поделился боец.

Инициаторами «Кубка чемпионов» стали Эдуард Исаков и Алексей Воробьев. Идея появилась после товарищеского спора на чемпионате мира в 1999 году: Исаков и многократный чемпион России Сергей Истомин решили проверить, кто сильнее — паралимпиец или спортсмен без инвалидности.

Позднее замысел получил поддержку в Югре. Первые соревнования принимал Югорск, затем турнир переехал в Ханты-Мансийск. Чтобы обеспечить равные условия участникам, организаторы взяли за основу правила паралимпийского пауэрлифтинга.

За годы проведения на «Кубок чемпионов» приезжали победители Паралимпийских игр и чемпионы мира из разных стран. Сегодня турнир дает возможность встретиться опытным атлетам и новичкам, обменяться опытом и показать результаты совместной работы спортсменов и тренеров.