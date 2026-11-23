Два культурных проекта Югры вошли в число победителей национальной премии событийного туризма Russian Event Awards. Об итогах конкурса сообщил губернатор региона Руслан Кухарук. Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» занял первое место среди туристических событий в области культуры и искусства, которые проходят в городах с населением более 100 тысяч человек.

Фестиваль проводят в Ханты-Мансийске с 2003 года. За это время он стал международной площадкой для молодых режиссеров, актеров и других представителей киноиндустрии. В 2027 году состоится юбилейный, 25-й фестиваль. Организаторы уже принимают заявки от участников.

Второе место в той же номинации занял фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи». Праздник считается одной из визитных карточек Нижневартовска и связан с историей освоения Самотлорского нефтяного месторождения.

Ранее siapress.ru сообщал, что четыре фестиваля Югры претендовали на награды федеральной туристической премии. В число номинантов, помимо «Духа огня» и «Самотлорских ночей», вошли фестиваль исторического моделирования «Таежные легенды» и праздник «Тылащ поры».