Молодой специалист АО «Транснефть ‒ Сибирь» стал серебряным призером соревнований в номинации «Цифровая подстанция» Международного чемпионата высокотехнологичных профессий «Хайтек: навыки будущего».

Международный чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек: навыки будущего» ‒ это масштабная площадка для демонстрации профессионального мастерства, обмена прорывными технологиями и развития кадрового потенциала в сфере высоких технологий. В этом году чемпионат посетило более 1 000 конкурсантов и экспертов из 23 стран.

На чемпионате Сергей Шехирев выступал в составе объединенной команды АО «Транснефть ‒ Сибирь» и Тюменского индустриального университета (ТИУ).Нефтепроводчик также является магистрантом образовательной программы «Интеллектуальная электроэнергетика» ТИУ. Подготовка к чемпионату проходила на современном оборудовании кафедры электротехники, развитие материально-технической базы которой осуществляется при благотворительной поддержке ПАО «Транснефть» на системной основе. На конкурсе Сергей продемонстрировал навыки настройки высокоавтоматизированной подстанции, работы с современными устройствами релейной защиты и автоматики, а также показал высокий уровень решения сложных инженерных задач. На торжественной церемонии награждения в Екатеринбурге серебряную медаль нефтепроводчику вручил заместитель Министра энергетики Российской Федерации Эдуард Шереметцев.

АО «Транснефть ‒ Сибирь» и Тюменский индустриальный университет связывает многолетнее сотрудничество в области подготовки и повышения квалификации специалистов, развития материально-технической базы университета и его структурных подразделений, а также реализации совместных образовательных и социально-культурных проектов. По инициативе предприятия в университете создан полигон «Цифровая подстанция», где студенты осваивают технологии, применяемые в ТЭК. Более 3,3 тыс. работников АО «Транснефть ‒ Сибирь» являются выпускниками ТИУ. На условиях целевого обучения в вузе студенты изучают востребованные в компании направления подготовки. Ежегодно на объектах нефтетранспортного предприятия производственную и преддипломную практику проходят около 200 обучающихся.