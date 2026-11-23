Полицейские Югры ликвидировали в Ленинградской области лабораторию по производству синтетических наркотиков и изъяли более 25 килограммов запрещенных веществ. Операцию провели сотрудники окружного управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из ГУНК МВД России, сообщили в УМВД Югры.

Расследование началось после задержания наркокурьера в Советском районе. В марте 2026 года оперативники остановили 43-летнего мужчину на дороге между поселками Юбилейным и Таежным. При нем обнаружили около килограмма наркотиков, который, по данным полиции, предназначался для распространения в регионе.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Во время дальнейшего расследования полицейские установили предполагаемых организаторов производства и выяснили, что лаборатория находилась в одном из поселков Ленинградской области.

В октябре оперативники задержали двух жителей Санкт-Петербурга 1977 и 2002 годов рождения. Подпольный цех оборудовали в подсобном помещении на территории частного домовладения. Во время обысков полицейские нашли оборудование для производства синтетических веществ, емкости с неизвестным содержимым и канистры с химическими жидкостями. Общий объем химикатов превысил 1,5 тысячи литров. Также изъяты 15 килограммов прекурсоров и более 25 килограммов готового наркотика.

По информации УМВД, эту партию планировали распространять в Югре и других регионах России. Кроме того, у одного из фигурантов обнаружили поддельное удостоверение сотрудника правоохранительных органов. По этому факту проводится отдельная проверка.

В отношении предполагаемых организаторов лаборатории возбуждены два уголовных дела о покушении на сбыт наркотиков и незаконном обороте прекурсоров. Мужчин заключили под стражу. Следователи устанавливают другие эпизоды и возможных соучастников.

Ранее siapress.ru сообщал, что суд приговорил сургутянку к семи годам колонии за попытку сбыть почти 20 килограммов запрещенных веществ. Женщина перевозила крупные партии по регионам России и распространяла их через тайники.