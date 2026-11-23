В поселке Белый Яр Сургутского района водитель рейсового автобуса и его брат стали фигурантами уголовного дела после конфликта с пассажиром. Расследование взяла на контроль прокуратура Югры. Инцидент произошел днем 20 ноября на остановке общественного транспорта на улице Горького. По информации окружного УМВД, конфликт между 57-летним водителем и 21-летним пассажиром начался в салоне автобуса.

Водитель ударил молодого человека, после чего к нападению присоединился 46-летний брат перевозчика. В правоохранительных органах сообщили, что мужчины нарушили общественный порядок и нанесли пассажиру телесные повреждения.

В отношении братьев возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание по части 2 статьи 213 УК РФ составляет семь лет лишения свободы. Следователям предстоит опросить очевидцев происшествия и изучить записи камер видеонаблюдения, установленных в автобусе и около остановки. Прокуратура также намерена проверить, как перевозчик обеспечивает безопасность пассажиров.

Ранее siapress.ru сообщал о дефиците водителей автобусов в Сургуте. В администрации города поясняли, что из-за нехватки сотрудников перевозчику не всегда удается оперативно заменить водителя при сходе автобуса с маршрута.