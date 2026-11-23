В Сургуте обновят освещение в двух зданиях школы №9 ‒ на улицах Крылова, 28, и Семена Билецкого, 8. На замену почти 2,6 тысячи светильников предусмотрено 26,8 млн рублей, говорится на сайте муниципальных закупок.

Согласно техническому заданию, в здании на улице Крылова собираются демонтировать 2 042 старых светильника и установить 2 040 светодиодных. В корпусе на улице Семена Билецкого заменят еще 549 приборов освещения. В первом здании расчетная мощность системы освещения должна снизиться со 176,5 до 54 кВт ‒ примерно на 69%. Во втором ‒ с 49,6 до 13,8 кВт, более чем на 72%.

На модернизацию подрядчику отводится 150 рабочих дней с момента заключения договора. После завершения работ предусмотрен пятилетний период энергосервисных услуг. Такой формат предполагает, что исполнитель не только устанавливает энергоэффективное оборудование, но и участвует в достижении экономии электроэнергии.