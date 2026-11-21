В Югре 35% жителей с высшим образованием работают строго по специальности, которую получили в вузе. В 2021 году таких было 22%. Об этом сообщили аналитики hh.ru. По их данным, за пять лет доля выросла в округе почти в 1,6 раза, а по России – в 1,4 раза.

С учетом смежных профессий показатель в Югре вырос с 35% до 39%. Еще 13% жителей округа с высшим образованием работают в сфере, которая не связана с полученной в вузе специальностью.

Среди регионов, вошедших в исследование, лидирует Вологодская область, где по специальности работают 53% жителей с высшим образованием. В Волгоградской области показатель составил 40%, в Югре и Удмуртии – по 35%.

Отдельно аналитики сравнили показатели по профессиям. В строительстве и недвижимости доля работающих строго по профилю выросла с 27% до 39%, в ИТ – с 20% до 32%. В юриспруденции она снизилась с 59% до 46%, в науке и образовании – с 35% до 30%.

Чаще всего по вузовской специальности работают специалисты в медицине и фармацевтике – 51%. За ними идут юристы (46%), работники сельского хозяйства (45%) и добычи сырья (44%).