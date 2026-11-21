В России могут закрыть и снести около 10% невостребованных торговых центров. По оценке президента Союза торговых центров Булата Шакирова, сейчас в смене формата нуждаются 15-20% российских ТЦ, и эта доля растет почти каждый месяц. Об этом он рассказал ТАСС на конференции Mallpic Moscow 8.0.

На месте снесенных зданий, по словам Шакирова, могут появиться жилые дома, склады, общественные и многофункциональные комплексы. Еще около 5-10% объектов, по его прогнозу, ждет масштабная модернизация. В них могут открыть спортивные площадки, термы, корты для падел-тенниса, кафе и рестораны, а торговля отойдет на второй план.

Президент СТЦ заявил, что переустройство торговых центров займет около пяти лет. Из-за высокой ключевой ставки и нехватки свободных средств девелоперам сейчас сложно финансировать такие проекты.

Ранее стало известно, что за семь лет посещаемость российских торговых центров снизилась на 27%. Покупатели все чаще выбирают маркетплейсы, магазины у дома и сервисы доставки. В администрации Сургута тоже отмечали, что посетителей в местных ТЦ стало меньше, но считают эту тенденцию закономерной и не видят в ней угрозы для рынка. Почему россияне все реже ходят в торговые центры, как маркетплейсы изменили покупательские привычки и что ждет ТЦ в ближайшие годы – читайте в статье СИА-ПРЕСС.