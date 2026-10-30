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Югра обновила около 190 километров дорог за строительный сезон

Югра подвела итоги дорожного сезона 2026 года — Сургут стал лидером по вводу объектов

Югра обновила около 190 километров дорог за строительный сезон
Фото t.me/stroyka_ugra

В Югре в 2026 году дорожные работы охватили 152 объекта общей протяженностью около 190 километров. Предварительные итоги сезона подвели на заседании штаба под руководством заместителя губернатора Азата Ислаева, сообщает Стройкомплекс Югры.

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» дорожники уложили 518 тысяч квадратных метров асфальта: 421 тысячу — на региональных трассах и 97 тысяч — на улицах городских агломераций. Укладку покрытия завершили на всех объектах, сейчас специалисты заканчивают благоустройство и обустройство тротуаров.

В эксплуатацию ввели шесть участков региональных дорог общей протяженностью около 60 километров. Среди них — трассы Нягань — Приобье, Нижневартовск — Радужный, Стрежевой — Нижневартовск, «Север», «Юг» и дорога к Когалымскому месторождению.

Продолжаются работы на двух мостах. На переправе через Ампуту рабочее движение открыли 17 октября. Готовность ремонта моста имени Валентина Солохина через Обь в районе Сургута достигла 95%.

Лидером среди муниципалитетов по вводу дорожных объектов стал Сургут. В городе сдают две новые дороги, еще четыре участка отремонтировали по национальному проекту. В Нижневартовске обновили три участка общей протяженностью около двух километров.

В 2027 году власти планируют завершить девять переходящих объектов протяженностью 77,6 километра. В их числе участки дорог Сургут — Нижневартовск, Лангепас — Покачи и Игрим — Нижние Нарыкары, а также мосты через Иртыш и Аган.

Ранее мы рассказывали, что Сургут получил Гран-при конкурса «Дороги Югры» за качество и темпы дорожных работ. В этом сезоне в городе построили и отремонтировали 17 объектов протяженностью более 16 километров.


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Сегодня в 13:08, просмотров: 230, комментариев: 0
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