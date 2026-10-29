Югра продолжит развивать школы искусств и творческое образование детей

Югра продолжит открывать и обновлять школы искусств и другие учреждения культуры, чтобы дети могли развивать творческие способности и получать профильное образование в своем муниципалитете. О планах региона рассказал губернатор Югры Руслан Кухарук. Сейчас в 22 муниципалитетах округа работают 48 школ искусств, где детей готовят к конкурсам, выступлениям и дальнейшему обучению в сфере культуры.

Образовательный путь от школы до колледжа и вуза талантливым югорчанам помогает выстраивать Центр искусств для одаренных детей Севера. Для ребят, которые не готовы переезжать в Ханты-Мансийск ради учебы, действуют краткосрочные образовательные программы.

Эффективность подготовки подтверждают результаты всероссийского конкурса Министерства культуры России: победителями стали 33 из 35 участников от Югры.

В регионе также проектируют новые учреждения культуры и ремонтируют действующие здания. Объекты планируют создавать как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Ожидается, что это позволит детям получать дополнительное образование рядом с домом, а выпускникам — продолжать профессиональную карьеру в Югре.

Ранее мы рассказывали, что Югра включила строительство детской школы искусств в Сургуте в Народную программу. Новое учреждение планируют разместить в 25-м микрорайоне для жителей восточной части города.