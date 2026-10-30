На подвоз детей в сургутскую школу готовы потратить 14 млн рублей

В Сургуте ищут перевозчика, который будет возить детей из дачных и садовых кооперативов в школу № 22 имени Г.Ф. Пономарева. Начальная стоимость контракта составила более 14 млн рублей, говорится на сайте муниципальных закупок.

Речь идет как минимум о 330 школьниках. Маршруты проходят через «Авиатор-34», «Крылья Сургута», «Ягодное», «Сириус», «Берендей», «Рябинушку», «Витамин», «Кедровый бор», «Лайнер», «Магистраль» и другие кооперативы.

К автобусам предъявили отдельные требования: в салоне должно быть не менее 22 мест, ремни безопасности, видеонаблюдение, тахограф и система ГЛОНАСС. Водители должны проходить медосмотр перед рейсами, а транспорт − техническую проверку.

Если автобус сломается в пути, перевозчик должен заменить его максимум за два часа.

Перевозки рассчитаны на период с 27 января по 31 мая 2027 года.