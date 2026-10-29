Россияне все чаще пользуются банковскими переводами по номеру телефона

Объем переводов у россиян через Систему быстрых платежей по итогам 2026 года вырастет на 18% и достигнет 108 трлн рублей. Такими прогнозами поделились в ВТБ. Наиболее заметный рост аналитики прогнозируют во второй половине года — до 58,5 трлн рублей. В первом полугодии объем переводов достиг 49,8 трлн рублей, увеличившись на 17%.

«Система быстрых платежей стала неотъемлемой частью жизни россиян как в части переводов, так и платежей», — отметил Павел Тулубьев, руководитель департамента ВТБ. Он добавил, что 80% пользователей переводят по номеру телефона. В 2027 году рост может продолжиться темпами, близкими к динамике роста доходов населения, считают эксперты.