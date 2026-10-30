Сургут впервые проведет отборочный этап Международного чемпионата IFURS

Сургут впервые станет площадкой отборочного этапа Международного чемпионата по подводно-исследовательскому спорту IFURS. Заявки на участие уже подали более 50 команд из пяти муниципалитетов Югры. Соревнования пройдут в Сургутской технологической школе, сообщает администрация города. С 2026 года учреждение стало региональной площадкой чемпионата.

В школе открыли лабораторию подводной робототехники, где занимаются группы дополнительного образования. Участники учатся проектировать, собирать и управлять аппаратами для работы под водой. На отборочном этапе команды распределят по пяти возрастным категориям: 7-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, а также от 18 лет. В Сургут приедут участники из Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Когалыма и Пойковского.

Чемпионат направлен на развитие инженерно-технического творчества, командной работы и раннюю профессиональную ориентацию школьников в сфере робототехники. Международная федерация подводно-исследовательского спорта проводит такие соревнования с 2024 года.

Ранее мы рассказывали, что Сургутский политехнический колледж провел региональный этап турнира по робототехнике «Новая высота». Участники соревновались в управлении беспилотниками и работе с 3D-печатью, а победу одержала команда сургутского колледжа.