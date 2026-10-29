Югра расширит запрет на работу мигрантов по патентам с 2027 года

Югра с 1 января 2027 года расширит перечень сфер, в которых запрещено привлекать иностранных работников с патентами. Количество закрытых для них направлений увеличится с 27 до 30. Соответствующее решение подписал губернатор Югры Руслан Кухарук и озвучил на пресс-конференции. Новые ограничения затронут производство хлеба и кондитерских изделий, складское хозяйство и пункты выдачи заказов, а также организации в сфере культуры и спорта.

Глава региона связал решение с обращениями жителей и необходимостью создавать рабочие места для граждан России. «Мы сохраняем 27 видов экономической деятельности, которые действовали, на двадцать седьмой год, и расширяем до тридцати. Мы дополнили туда запрет на работу в тех компаниях, которые занимаются производством хлебобулочных и кондитерских изделий, тех, кто занимается бизнесом складского хранения, а также пункты выдачи товара», — заявил губернатор.

Ограничения не распространяются на высококвалифицированных иностранных специалистов и организованные вахтовые бригады. Югра продолжит взаимодействовать с учебными заведениями стран Центральной Азии, которые готовят работников для нефтегазовой промышленности.

Для усиления миграционного контроля власти разработали дорожную карту совместно с федеральными и правоохранительными ведомствами. За девять месяцев 2026 года в регион въехало на 20% меньше иностранцев, чем годом ранее. Число выдворений увеличилось в шесть раз, отказов в приеме в гражданство — в 7,2 раза. Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, сократилось в 2,7 раза.

Ранее мы рассказывали, что полиция Югры выдворила из России почти 1,8 тысячи иностранцев за семь месяцев. Еще более 2,5 тысячи человек получили запрет на въезд в страну.