Сургутская поликлиника №1 победила в проекте «Шаги здоровья» в Югре

Сургутская городская клиническая поликлиника №1 заняла первое место в командном зачете регионального проекта «Шаги здоровья». Средний результат составил 1 960 217 шагов на одного участника. Итоги проекта подвел директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов. В соревновании приняли участие более 3 600 сотрудников из 90 медицинских организаций округа.

Второе место заняла Мегионская городская больница со средним результатом 1 437 440 шагов. Третьей стала Сургутская городская клиническая поликлиника №5 — 1 329 834 шага.

В личном зачете победил сотрудник Мегионской городской больницы Радик Якупов, прошедший 4 179 153 шага. Второе место заняла его коллега Эльвира Джанаева с результатом 3 618 101 шаг. Третьей стала сотрудница сургутской поликлиники №1 Ольга Камынина, которая прошла 3 599 838 шагов.

Медики в течение трех месяцев фиксировали физическую активность с помощью приложения «Человек идущий». Региональный этап проходил с 8 июня по 11 августа, всероссийский — с 27 сентября по 27 октября.

Ранее мы рассказывали, что жители Сургутского района присоединились к всероссийскому проекту «Человек идущий». В муниципалитете также развивают северную ходьбу, группы здоровья и проект «Югорское долголетие».