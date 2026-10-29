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Сургутские врачи «нагуляли» почти 2 миллиона шагов и выиграли окружной челлендж

Сургутская поликлиника №1 победила в проекте «Шаги здоровья» в Югре

Сургутские врачи «нагуляли» почти 2 миллиона шагов и выиграли окружной челлендж
Фото администрации Сургута

Сургутская городская клиническая поликлиника №1 заняла первое место в командном зачете регионального проекта «Шаги здоровья». Средний результат составил 1 960 217 шагов на одного участника. Итоги проекта подвел директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов. В соревновании приняли участие более 3 600 сотрудников из 90 медицинских организаций округа.

Второе место заняла Мегионская городская больница со средним результатом 1 437 440 шагов. Третьей стала Сургутская городская клиническая поликлиника №5 — 1 329 834 шага.

В личном зачете победил сотрудник Мегионской городской больницы Радик Якупов, прошедший 4 179 153 шага. Второе место заняла его коллега Эльвира Джанаева с результатом 3 618 101 шаг. Третьей стала сотрудница сургутской поликлиники №1 Ольга Камынина, которая прошла 3 599 838 шагов.

Медики в течение трех месяцев фиксировали физическую активность с помощью приложения «Человек идущий». Региональный этап проходил с 8 июня по 11 августа, всероссийский — с 27 сентября по 27 октября.

Ранее мы рассказывали, что жители Сургутского района присоединились к всероссийскому проекту «Человек идущий». В муниципалитете также развивают северную ходьбу, группы здоровья и проект «Югорское долголетие».


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29 октября в 19:12, просмотров: 494, комментариев: 0
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